За политологом Дарьей Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. Взрыв могли произвести по звонку с одного из них — такова одна из версий следствия, сообщил Telegram-канал Mash.

«Судя по показаниям биллинга, за внедорожником Дарьи ехали от предполагаемого места минирования (парковка усадьбы Захарово) до места взрыва. После убийства телефоны исчезли из сети», — сообщил канал.

Дарья Дугина погибла 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе. Взрывное устройство сработало во внедорожнике, за рулем которого была Дугина. По версии следствия, убийство было заранее спланировано и носит заказной характер. СК возбудил уголовное дело.

По данным СМИ, правоохранители отрабатывают разные версии, среди них — убийство из-за общественной деятельности или личных конфликтов Дугиной. Не исключается причастность украинских спецслужб к преступлению. Политолог Юрий Светов в беседе с «360» предположил, что целью был отец Дугиной — проповедовавший идеи евразийства философ и общественный деятель Александр Дугин.