«Нити тянутся на Украину». Политолог Светов назвал убийство Дугиной атакой на идеи ее отца

Организаторы подрыва машины Дарьи Дугиной вполне могли рассчитывать на то, что вместе с дочерью погибнет отец — философ и общественный деятель Александр Дугин. Это убийство вполне можно рассматривать как атаку на идеи евразийства, которые он проповедовал. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.

Он напомнил, что идея евразийства заключается в том, что Россия — это государство, в одинаковой степени обращенное в Европу и Азию. В этом заключается ее сила и миссия. Поэтому за атакой вполне могут стоять непримиримые противники этой идеи.

Светов отметил, что сегодня в мире происходит ситуация, когда сторонники либеральных взглядов стали нетерпимыми к тем, кто думает иначе или оценивает мир по-другому. США считают, что нужно придерживаться порядка, установленного правилами, а тех, кто не согласен, нужно уничтожать.

Этой же идеи сейчас придерживается Украина, где за последние годы журналистов и режиссеров, которые видели мир не так, как официальные власти, просто уничтожали. Кроме того, против Донецкой и Луганской народных республик, несогласных с Киевом, развернули настоящий террор.

«Очень много сходства. Ночью взрывают машину и гибнет дочь Дугина, а накануне была попытка взорвать машину мэра Мариуполя. Я не исключаю того, что нити этого убийства тянутся на Украину, в Киев. Господин Зеленский со своей командой сделал террор своей государственной политикой», — отметил Светов.

Политолог подчеркнул, что найти исполнителей и заказчиков этого убийства — задача следователей, чтобы потом из можно предъявить всему миру и наказать.

Светов отметил, что сейчас и США, и Украина требуют назвать Россию «страной — спонсором терроризма. Но это все попытка прикрыть собственные действия. Американские военные практиковали государственный террор в Сирии, Ливии и Афганистане. А Украина восемь лет обстреливала мирное население Донбасса, а сейчас размещает свои боевые части в школах, больницах и театрах. При этом обе страны не считают себя террористами, обвиняя в этом Россию.

Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в ночь на воскресенье, 21 августа. По версии следователей, в машине сдетонировало заложенное взрывное устройство. Девушка — водитель погибла на месте.

Дарья Дугина возвращалась домой с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где с лекцией выступал ее отец Александр Дугин. По версии знакомых философа, отец и дочь могли ехать вместе в одной машине. Но Дарья ехала одна, а Дугин находился в автомобиле, который следовал за ее машиной.