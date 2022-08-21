«Нити тянутся на Украину». Политолог Светов назвал убийство Дугиной атакой на идеи ее отца
Политолог Светов назвал убийство Дарьи Дугиной атакой на идеи ее отца
Организаторы подрыва машины Дарьи Дугиной вполне могли рассчитывать на то, что вместе с дочерью погибнет отец — философ и общественный деятель Александр Дугин. Это убийство вполне можно рассматривать как атаку на идеи евразийства, которые он проповедовал. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и журналист Юрий Светов.
Он напомнил, что идея евразийства заключается в том, что Россия — это государство, в одинаковой степени обращенное в Европу и Азию. В этом заключается ее сила и миссия. Поэтому за атакой вполне могут стоять непримиримые противники этой идеи.
Светов отметил, что сегодня в мире происходит ситуация, когда сторонники либеральных взглядов стали нетерпимыми к тем, кто думает иначе или оценивает мир по-другому. США считают, что нужно придерживаться порядка, установленного правилами, а тех, кто не согласен, нужно уничтожать.
Этой же идеи сейчас придерживается Украина, где за последние годы журналистов и режиссеров, которые видели мир не так, как официальные власти, просто уничтожали. Кроме того, против Донецкой и Луганской народных республик, несогласных с Киевом, развернули настоящий террор.
«Очень много сходства. Ночью взрывают машину и гибнет дочь Дугина, а накануне была попытка взорвать машину мэра Мариуполя. Я не исключаю того, что нити этого убийства тянутся на Украину, в Киев. Господин Зеленский со своей командой сделал террор своей государственной политикой», — отметил Светов.
Политолог подчеркнул, что найти исполнителей и заказчиков этого убийства — задача следователей, чтобы потом из можно предъявить всему миру и наказать.
Светов отметил, что сейчас и США, и Украина требуют назвать Россию «страной — спонсором терроризма. Но это все попытка прикрыть собственные действия. Американские военные практиковали государственный террор в Сирии, Ливии и Афганистане. А Украина восемь лет обстреливала мирное население Донбасса, а сейчас размещает свои боевые части в школах, больницах и театрах. При этом обе страны не считают себя террористами, обвиняя в этом Россию.
Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в ночь на воскресенье, 21 августа. По версии следователей, в машине сдетонировало заложенное взрывное устройство. Девушка — водитель погибла на месте.
Дарья Дугина возвращалась домой с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где с лекцией выступал ее отец Александр Дугин. По версии знакомых философа, отец и дочь могли ехать вместе в одной машине. Но Дарья ехала одна, а Дугин находился в автомобиле, который следовал за ее машиной.