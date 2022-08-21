СМИ назвали основные версии убийства Дарьи Дугиной

Убийство политолога Дарьи Дугиной могли совершить из-за ее общественной деятельности. Также не исключается причастность к подрыву ее внедорожника украинских спецслужб. Эти версии перечислил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Также отрабатываются версии, связанные с личными конфликтами как самой Дарьи, так и ее отца, общественного деятеля Александра Дугина.

Правоохранители изъяли свыше 10 видеорегистраторов, указано в сообщении. Сейчас идет анализ видео. Предварительно, как отметил собеседник издания, на внедорожник Дарьи установили безоболочное самодельное взрывное устройство около 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что мощность взрывного устройства, заложенного под днищем авто, в котором ехала Дугина, составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Дарья Дугина погибла 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском городском округе. Во внедорожнике, за рулем которого она находилась, сработало взрывное устройство. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. В ведомстве заявили, что полученные следствием данные говорят о том, что преступление было спланировано и носило заказной характер.