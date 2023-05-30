Происшествия 30 мая 2023, 08:26 Кумулятивный заряд КЗ-6 чудом не сдетонировал при атаке беспилотника на улице Профсоюзной — СМИ SHOT: влетевший в дом на Профсоюзной беспилотник нес в себе кумулятивный заряд КЗ-6 «ВКонтакте»

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При ударе беспилотника по многоэтажке на улице Профсоюзной в Москве чудом не сдетонировал кумулятивный заряд КЗ-6. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, то, что беспилотник пробил окно, не только предотвратило взрыв, но и смягчило удар. Если бы дрон попал в стену, избежать детонации не удалось бы.

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SHOT добавил, что второй подъезд дома полностью эвакуировали. Одной жительнице стало плохо, для нее пришлось вызывать скорую помощь.

Беспилотник на улице Профсоюзной сегодня утром врезался в окно квартиры, хозяйка которой в тот момент была дома. Она эвакуировалась самостоятельно. Аналогичное ЧП случилось на Ленинском проспекте, всех жильцов эвакуировали. А в Новой Москве в результате атаки дрона оказались выбиты окна на трех этажах. Никто серьезно не пострадал.

По информации СМИ, в Московской области сбили не менее 10 БПЛА. Еще несколько беспилотников удалось сбить на подлете к Москве.