Происшествия 08 июня 2023, 14:13 Кремль предупредил о последствиях подрыва аммиакопровода для зерновой сделки Песков: подрыв аммиакопровода в Харьковской области усложнит продление зерновой сделки РИА «Новости»

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Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» в Харьковской области упоминался в российской части стамбульских соглашений. Тот факт, что Украина устроила на нем подрыв, скажется на перспективе продления зерновой сделки, предупредил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

Песков сказал, что о будущем ветки ничего не известно — в Кремле не знают, что сделает с ней украинская сторона. Тема работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса» фигурировала в интегральной части зерновой сделки, которая касалась интересов России — снятия ограничений на поставки сельхозпродукции и удобрений.

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«Сказаться может негативно. <…> Поэтому это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент», — подчеркнул представитель администрации президента.

Минобороны России объявило, что поздно вечером 5 июня украинская диверсионная группа устроила подрыв аммиакопровода около Масютовки Харьковской области. О повреждении трубопровода сообщал руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. ООН не получала официальной информации о происшествии.