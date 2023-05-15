Мир 15 мая 2023, 19:06 РФ не увидела подвижек в выполнении российской части зерновой сделки Небензя: РФ не видит ни малейших подвижек в рамках российской части зерновой сделки aleksandarlittlewolf / Freepik

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Россия не наблюдает никаких подвижек в выполнении российской части зерновой сделки. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, его процитировал ТАСС.

«Уже без малого год мы не видим ни малейших подвижек в рамках второй части пакетной сделки генсекретаря ООН Антониу Гутерриша — Меморандума Россия — ООН», — отметил Небензя.

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Он обратил внимание, что Россельхозбанк все еще находится под санкциями. При этом кредитная организация остается основным российским банком, специализирующимся исключительно на финансовых расчетах по экспортным сельхозоперациям, указал постпред России при ООН.

В Вашингтоне и Брюсселе «щедро» обещают РФ разовые транзакции и подают их как эффективное решение проблемы, продолжил Небензя. Он назвал подобные предложения «просто смехотворными».

Пакет, который предложил Гуттериш, работает только в части обслуживания украинского коммерческого экспорта, подчеркнул постоянный представитель России при всемирной организации. Западные санкции продолжают блокировать российские сельхозпоставки, заявил Небензя. При этом нет каких-либо перспектив по облегчению ограничений для якобы неподсанкционных удобрений и продовольствия, подвел итог постпред РФ при ООН.

В последний раз зерновую сделку продлили до 18 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пролонгация соглашения зависит от выполнения обязательств перед российской стороной.