Мир 07 июня 2023, 21:16 ООН не получала официальной информации о подрыве аммиакопровода в Харьковской области Дюжаррик: в ООН не поступали данные от СКЦ о подрыве аммиакопровода «Тольятти — Одесса» Pixabay

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ООН пока не получала от Совместного координационного центра официальной информации о подрыве аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Харьковской области. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

«Мы видели сообщения, относительно того, что случилось с трубопроводом. Мы не получали официальной информации от СКЦ», — сказал он.

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По словам Дюжаррика, информация о подрыве вызывала обеспокоенность. При этом ООН будет и дальше продолжать взаимодействие со сторонами по экспорту аммония. Это необходимо для выяснения обстоятельств произошедшего, уточнил представитель организации.

По данным Минобороны России, вечером 5 июня украинские диверсанты совершили подрыв аммиакопровода. Российские власти расценили нападение как теракт. Уточнялось, что военнослужащие не пострадали, но есть пострадавшие среди мирного населения. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал о повреждении трубопровода с аммиаком в Купянском районе, писали «Известия».