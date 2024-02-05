Происшествия 05 февраля 2024, 10:29 Состояние одного из пострадавших при обстреле Лисичанска стабилизировалось Трое пострадавших при обстреле Лисичанска остались в крайне тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Трое пострадавших при обстреле Лисичанска со стороны ВСУ остаются в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко, ее процитировала пресс-служба правительства ЛНР.

Пациента, которому стало лучше, перевели из реанимации в хирургическое отделение больницы.

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ВСУ ударили ракетой HIMARS по зданию пекарни в Лисичанске вечером 3 февраля. Погибли 28 человек, еще 10 попали в медучреждения. Для освобождения пострадавших из-под завалов пришлось задействовать спецтехнику.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал случившееся преднамеренным военным преступлением украинских боевиков. В военной комендатуре уточнили, что в пекарне делали хлеб для местных жителей, в выходные там всегда было много людей.