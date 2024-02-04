Происшествия 04 февраля 2024, 11:32 Раздавить гадину. В Херсонской области призвали дать ответ ВСУ за атаку Лисичанска Сальдо призвал ответить Украине за атаку Лисичанска и «раздавить гадину» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военным нужно раздавать украинскую гадину, чтобы добиться торжества справедливости и обезопасить мирных людей. На это в Telegram-канале указал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он выразил глубочайшие соболезнования близким и родственникам людей, которые погибли в Лисичанске после обстрела со стороны украинских террористов.

Реклама

«Жители Херсонской области вместе с людьми в Луганской Народной Республике и всеми россиянами скорбят. Боль нашей утраты не умерит ничто. Однако мы можем сделать главное: раздавить гадину», — написал Сальдо.

Украинские боевики атаковали пекарню в Лисичанске 3 февраля ракетой из РСЗО HIMARS. По последним данным, жертвами атаки стали 28 человек, ранения получили 10 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что атака ВСУ на Лисичанск стала очередным терактом киевского режима.