Происшествия 07 мая 2023, 21:53 Группировку сил для тушения пожаров в Курганской области увеличат — МЧС МЧС: группировку сил для борьбы с пожарами в Курганской области увеличат до 1 тыс. человек

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В МЧС России приняли решение увеличить группировку сил и средств для борьбы с лесными пожарами в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Бороться с огнем прибудут пожарные из Перми, Удмуртии, Башкортостана, а также военные Уральского и Ногинского учебно-спасательных центров МЧС — всего 239 человек. Также ожидается поступление спецтехники — 28 единиц.

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«Общая группировка сил и средств составит более 1000 человек и около 250 единиц техники», — подытожили в ведомстве.

В регион уже прибыл самолет ИЛ-76 МЧС России. Еще два таких борта отправит Минобороны. Жителей пригорода Кургана, а также нескольких деревень эвакуируют из-за сильного задымления. На всей территории Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС.

Сообщения о лесных пожарах поступают все чаще. Накануне огонь охватил Свердловскую область. К сегодняшнему утру площадь возгораний в регионе превысила 33 тысячи гектаров. Жителей ряда поселков эвакуировали из-за угрозы перебрасывания огня на жилые дома. Сложная ситуация и в Тюменской области.