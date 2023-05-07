Происшествия 07 мая 2023, 21:25 Режим ЧС ввели на территории Курганской области — власти Губернатор Курганской области Шумков: в регионе с 7 мая введен режим ЧС из-за пожаров Pixabay

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На всей территории Курганской области с 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с пожарами. Распоряжение подписал губернатор Вадим Шумков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Курганскую область начали прибывать дополнительные силы и техника для тушения пожаров. Для сдерживания огня направлен самолет ИЛ-76 МЧС России.

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По данным пресс-службы правительства региона, ожидается прибытие аэромобильных группировок из Перми, Удмуртии, Башкортостана и ряда других регионов страны. Дополнительно в регион прилетят еще два самолета ИЛ-76 Минобороны. Всего в регионе группировка для борьбы с огнем составит около тысячи человек и примерно 250 единиц техники.

Жители Курганской области стали свидетелями «огненных смерчей». Вечером 7 мая огонь подобрался к деревням Юлдус и Кодское. Жителей пригорода Курагана, а также деревень Редькино, Плоской и Сладко-Карасинское эвакуируют из-за угрозы задымления от природного пожара.