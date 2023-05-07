Происшествия 07 мая 2023, 17:29 Началась эвакуация жителей пригорода Кургана из-за угрозы пожара МЧС: жителей пригорода Кургана эвакуируют из-за угрозы задымления от пожара Пресс-служба МЧС

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Жителей пригорода Курагана, а также деревень Редькино, Плоской и Сладко-Карасинское эвакуируют из-за угрозы задымления от природного пожара. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС Курганской области.

По данным ведомства, огонь угрожает населенным пунктам в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонам Кургана. Помимо указанных деревень, эвакуация также проводится из микрорайона Тополя, поселков Увал, Смолино и близлежащих садоводческих товариществ.

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Сейчас пожар тушат около 700 человек и почти 200 единиц техники. Ликвидацию возгорания усложняет аномальная жара и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Почти 80 строений пострадали от лесного пожара в Кетовском районе Курганской области в конце апреля. Площадь возгорания в деревне Логоушке составила шесть тысяч квадратных метров. Тушили пожар с помощью вертолета Ми-8. На территории Кетовского района и Кургана ввели режим чрезвычайной ситуации. Позднее возгорание ликвидировали.

В Свердловской области огонь охватил 20 тысяч гектаров леса, в одном из СНТ он уничтожил десятки участков. Из села Первомайское эвакуировали 400 человек.