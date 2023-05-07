Происшествия 07 мая 2023, 08:15 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 13 тысяч гектаров Власти Свердловской области: площадь лесных пожаров превысила 33 тысячи гектаров Пресс-служба МЧС

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Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 33 тысячи гектаров, отметила пресс-служба правительства региона. До этого сообщалось о 20 тысячах гектаров.

Ко вчерашнему вечеру в регионе полыхало 53 лесных пожара. Группировку сил для борьбы с огнем пришлось увеличить до 2,5 тысячи человек. В тушении задействовали 496 единиц спецтехники. Пришлось привлечь вертолеты МЧС и Минобороны, а также самолеты Ил-76 и Бе-200. Из межрегионального лесопатрульного центра «Север» в Красноярске дополнительно перебросили два вертолета МИ-8.

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За сутки в регионе удалось локализовать 15 пожаров, в том числе в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Еще восемь возгораний на общей площади 759 гектаров полностью ликвидировали.

Однако крупные пожары продолжаются в Артемовском, Талицком районах, где огонь распространился более чем на четыре тысячи гектаров леса, и в Режевском городском округе (5,9 тысячи гектаров). В Тугулымском районе действуют три пожара на площади около пять тысяч гектаров.

В Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь мусор, сухую траву, слому, порубочные остатки, проводить пожароопасные работы. С 6 мая в регионе запретили посещать некоторые природные и лесные парки и заказники.