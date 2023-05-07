Происшествия 07 мая 2023, 20:18 Почти тысячу пожарных и 275 единиц техники привлекли к тушению пожаров в Тюменской области МЧС России: в тушении пожаров в Тюменской области участвует около тысячи человек РИА «Новости»

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Почти тысяча человек, 275 единиц техники, самолет, три вертолета и два пожарных поезда задействованы в ликвидации пожаров в Тюменской области. Такие данные опубликовало МЧС России в Telegram-канале.

По информации ведомства, в регионе ликвидировано девять ландшафтных и три лесных пожара. Сейчас экстренные службы заняты тушением 12 ландшафтных и 11 лесных очагов возгорания.

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«Для мониторинга лесопожарной обстановки и ликвидации загораний сухой растительности работает 655 патрульных групп. В связи с высоким классом пожарной опасности для защиты населенных пунктов создано 77 временных пожарных постов», — говорится в сообщении МЧС.

На территории Тюменской области ввели режим ЧС. Обстановка в регионе в связи с пожарами очень напряженная. Ежедневно появляются новые очаги возгорания, ситуацию усугубляет сухая погода и сильный ветер. Население из нескольких населенных пунктов эвакуируют в восемь временных мест размещения.