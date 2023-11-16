16 ноября 2023, 19:23
Жители частично обрушившегося дома в Астрахани назвали возможную причину ЧП
Инфоштаб. Астрахань: причиной обрушения дома могла стать перепланировка
Жилой пятиэтажный дом в Астрахани мог частично обрушиться из-за перепланировки. Об этом сообщил Telegram-канал «Инфоштаб. Астрахань».
«Жители частично обрушившегося дома сообщают, что в одной из квартир была произведена перепланировка», — отметили в штабе.
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Жильцы предположили, что причина ЧП именно в этой перепланировке. Официальную версию, почему могло случиться обрушение, пока не объявили.
Версию о перепланировке подтвердила «360» одна из очевидец происшествия. По ее словам, при масштабном ремонте на первом этаже здания могли снести несущие стены.
Спасатели эвакуировали из частично обрушившегося дома более 200 человек, в том числе 37 детей. На месте ЧП развернули три пункта временного размещения. По данным инфоштаба, после происшествия из-под завалов извлекли тело пожилой женщины.
На место ЧП прибыл директор управляющей компании. Он сообщил, что вместе с сотрудниками полиции обзванивает жильцов дома и готовит списки.
Обрушение дома в Астрахани
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