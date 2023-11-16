Происшествия 16 ноября 2023, 19:47 Кинологи прибыли на место частичного обрушения дома в Астрахани МЧС: на месте частичного обрушения дома в Астрахани задействовали кинологов

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Кинологов задействовали в разборах завалов частично рухнувшего дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Астраханской области.

На опубликованных кадрах видно, как собаки помогают спасателям искать людей, которые могли оказаться под обломками здания на Привокзальной площади.

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Немногим ранее стало известно, что при ЧП в Астрахани несколько человек пропали без вести. При обрушении части пятиэтажки погибла 84-летняя пенсионерка, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего из здания эвакуировали более 200 человек, среди которых 37 детей. К месту случившегося прибыли директор управляющей компании, обслуживающей дом. Он сообщил, что вместе с полицией обзванивает жильцов. Также к зданию приехал глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.