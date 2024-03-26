Происшествия 26 марта 2024, 00:33 Генпрокуратура оценила масштаб теракта в Crocus City Hall Краснов назвал масштаб теракта несопоставимым с законом о безопасности РИА «Новости»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину, что масштаб теракта в Crocus City Hall оказался несопоставим с возможностями обеспечения безопасности концертной площадки. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Полную оценку еще предстоит дать, но уже сейчас можно сказать, что масштаб теракта оказался в разы крупнее и несопоставим с положениями законодательства о безопасности подобных объектов», — заявил Краснов.

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До этого МЧС сообщило, что пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала в штатном режиме.

Кроме того, председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники ведомства установили полную хронологию событий, произошедших в Crocus City Hall.

Ранее житель Одинцова Илья Красников рассказал «360» о теракте, а также о том, почему решил вернуться, чтобы помочь пострадавшим.

Также сообщили, что петербургские полицейские задержали в аэропорту Пулково жителя города, отметившегося в социальных сетях скандальными и неоднозначными высказываниями о трагедии в Crocus City Hall. В его публикациях выявили признаки экстремизма, возбуждено уголовное дело.