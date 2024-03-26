Криминал 26 марта 2024, 00:00 В Петербурге задержали автора скандальных постов о трагедии в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Полицейские задержали в петербургском аэропорту Пулково предполагаемого автора постов о теракте в Crocus City Hall, в которых выявили признаки экстремизма. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

«Сегодня вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра „Э“ задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем — покинуть Российскую Федерацию», — уточнила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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Задержанного доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сообщении ведомства не указаны личные данные задержанного мужчины, но в местных СМИ уже сообщили, что им оказался декоратор и профессиональный яхтсмен Николай Конашенок. Впоследствии он удалил свои посты, но публикации уже успели вызвать широкий общественный резонанс.

Ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская уволилась после скандальных высказываний мужа о теракте в Crocus City Hall.