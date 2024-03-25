25 марта 2024, 21:34
СК установил полную хронологию теракта в Crocus City Hall
Бастрыкин доложил Путину об установлении хронологии теракта в Crocus City Hall
Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину об установлении полной хронологии событий, произошедших в Crocus City Hall. Об этом сообщили на сайте Кремля.
По его словам, в Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте.
Реклама
«Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — заявил глава СКР.
Он добавил, что в ходе расследования следователи провели более 200 досмотров и выемок, были изъяты более тысячи предметов, имеющих значение для расследования. Также Бастрыкин уточнил число жертв теракта.
Ранее Путин заявил, что заказчика теракта в Crocus City Hall уже ищут.
Владимир Путин
Следственный комитет России
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама