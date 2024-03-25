Происшествия 25 марта 2024, 21:59 Пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала в штатном режиме Глава МЧС Куренков: пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала штатно РИА «Новости»

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Министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что пожарная сигнализация в Crocus City Hall сработала в штатном режиме. Об этом сообщили на сайте Кремля.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил президенту, что напавшие на Crocus City Hall террористы совершили наезд на пешеходов. Они сбили семью с двумя малолетними детьми, причинив последним тяжкие телесные повреждения.

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Ранее российский лидер поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание террористов. Путин также попросил регулярно докладывать о ходе расследования.