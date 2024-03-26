Эксклюзив 26 марта 2024, 00:06 «Сквозь дым и грохот». Спасший десятки человек из Crocus City Hall рассказал о теракте Житель Одинцова Красников вынес десятки раненых из Crocus City Hall РИА «Новости»

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Житель Одинцова Илья Красников смог выбраться из Crocus City Hall во время теракта, но когда услышал звуки стрельбы, то сразу же решил вернуться, чтобы помочь пострадавшим. Он поделился с «360» всеми подробностями случившегося.

«Я спустился с четвертого этажа на первый и как только сделал шаг из лифта услышал звуки стрельбы. В этот момент кто-то меня тут же затащил обратно в лифт и закрыл дверь. Мы спустились на минус первый этаж и вышли на улицу. Когда я понял, что рядом со мной нет моих друзей, то начал возвращаться назад и увидел раненую девушку. Ее пытался донести мужчина», — рассказал Красников.

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Он помог довести пострадавшую до медпункта и двинулся дальше на поиски товарищей. Мужчина оказался рядом с главным входом, где уже были разбиты стекла. Там он оказал первую медицинскую помощь еще одной пострадавшей. Илья стал измерять девушке пульс, после этого ее передали подъехавшим медикам.

«Я стал помогать выносить раненых, кого-то вытаскивали вдвоем, кого-то на руках. Прочесали первый этаж и никого не обнаружили из живых. Охранники и несколько добровольцев, таких же как я, отправились искать пострадавших на других этажах. Выбивали закрытые двери. Из-за дыма и грохота делали все на ощупь, потом решили выстроиться в цепочку и стали указывать людям маршрут для эвакуации», — отметил мужчина.

Участник событий в Crocus City рассказал, что искали пострадавших во всех помещениях. Он только на следующий день узнал, сколько было террористов, а в момент нападения думал только о том, чтобы спасти людей.

Илья также рассказал, что на третий этаж у него уже не было возможности подняться из-за сильного пожара. А когда он понял, что стало тяжело дышать, направился к выходу, где уже были пожарные и спасатели.

Вооруженное нападение на людей и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта. Террористы расстреливали зрителей концерта в упор.