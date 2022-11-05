Гаражный комплекс вспыхнул на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 18:30 Гаражный комплекс вспыхнул на юго-востоке Москвы Источник: в Москворечье-Сабурово загорелся гаражный комплекс РИА «Новости»

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Гаражный комплекс загорелся в московском районе Москворечье-Сабурово. Об этом каналу «360» рассказал источник

Сообщается, что в результате взрыва загорелись шесть гаражей, часть из них приспособлены под автосервис. Площадь пожара — 100 квадратных метров. Есть информация об одном пострадавшем. Предварительный адрес происшествия: Каширское шоссе, 59 корпус 2.

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В ночь на субботу в кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар, в результате которого погибли 13 человек, четверо впали в кому. По предварительным данным, причиной стало использование сигнальной ракетницы внутри помещения, которому предшествовала некая потасовка. Спасатели эвакуировали около 250 человек. За помощью медиков обратились 60 человек. Подозреваемого в происшедшем уже задержали. Ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с инцидентом. Он направил сообщение российскому лидеру Владимиру Путину.