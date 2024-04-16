Эксклюзив 16 апреля 2024, 15:14 Эвакуируют себя и скотину. Жительница Курганской области — о паводковой ситуации в регионе Жительница Курганской области Мария: местное СНТ затапливает водой РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Курганской области сохраняется сложная паводковая ситуация. Как рассказала «360» местная жительница Мария, река Тобол уже заполнилась.

Она отметила, что вода начинает затапливать жилой микрорайон Тополя. Паводок набирает обороты.

Реклама

«Тобол уже заполнился, идет по рукавам. Вода прибывает значительно», — заверила женщина.

Мария рассказала, что вода дошла до СНТ «Поле чудес». Она пояснила, что в округе есть гора, с которой видно, как территория постепенно заполняется водой.

«Мы проживаем в микрорайоне Увал. <…> Вода до нас пока не дошла, но кто его знает, как она быстро продвигаться будет», — уточнила она.

По ее словам, водой прилично затопило село Кетово, а также микрорайон Тополя. Жители активно эвакуируются из потенциально опасных территорий.

«У некоторых утром в Тополях вода подошла по щиколотку. Люди эвакуируются, скотину эвакуируют», — резюмировала Мария.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в реке Тобол 16 апреля поднялся до 10 метров. По его прогнозам, паводок скоро доберется до самого Кургана. Губернатор призвал горожан эвакуироваться.

В региональном главке МЧС России сообщили, что на утро вторника подтопленными оказались более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков. Шумков уточнил, что некоторые горожане всерьез не восприняли опасность, обрушившуюся на область, и отказались от эвакуации.