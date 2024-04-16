Эксклюзив 16 апреля 2024, 13:43 «Заезжаем в воду». Затопленное шоссе в Кургане сняли на видео Источник «360»: в Кургане из-за паводков затопило шоссе

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Некоторые дороги в Кургане остаются открытыми, несмотря на их частичное затопление. Видеозапись с последствиями половодья на одном из шоссе появилась в распоряжении «360».

Автор ролика отметила, что из-за ЧС на дорогах образовываются заторы и неизвестно, каким путем придется ехать обратно.

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«Дорога пока открыта. Едем медленно, печально», — отметила автор видео.

На кадрах видно, что некоторые участки дороги затопило. Вода может почти полностью скрывать колеса автомобилей.

«Заезжаем в воду», — добавила она.

Ранее жительница Кургана рассказала, что шоссе Тюнина закрыли для легковых автомобилей. По ее словам, в регионе уже давно объявили эвакуацию и организовали пункты временного размещения. Для животных оборудовали специальные будки неподалеку от ипподрома, подчеркнула она. Женщина добавила, что половодье сплотило людей — жители поддерживают друг друга в трудной ситуации.