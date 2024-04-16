Происшествия 16 апреля 2024, 09:50 Более 300 жилых домов подтопило в Курганской области из-за паводка МЧС: в Курганской области затоплены 305 жилых домов и 685 приусадебных участков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков остаются подтопленными в Курганской области на утро 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области

«Продолжаются превентивные работы, направленные на минимизацию последствий прохождения паводка», — передали в министерстве.

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В Притобольном муниципальном округе спасатели расчистили пространство между опорами моста возле Нагорского и Утятского, убрали затор из веток и различного мусора. Это ускорило прохождение воды.

«Расчистка заторов продолжается и в областном центре, где происходит интенсивный рост воды в реке Тобол», — дополнили в МЧС.

Спасатели также продолжают устранять заторы в районе курганского гидроузла.

Утром 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на вертолете Ми-8 с воздуха оценили паводковую обстановку в регионе.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 742 сантиметров. Из-за паводка шоссе Тюнина закрыли для проезда легковых машин. Жителей, чьи дома подтопило, эвакуируют.

До критической отметки также поднялась вода в реке Ишим. На границах Тюменской, Свердловской и Челябинской выставили посты полиции. Более 400 приусадебных участков за ночь затопило в Бурятии.