Важное 16 апреля 2024, 14:38 Поднявшаяся до 10 метров вода в Кетовском округе пойдет на Курган — губернатор Губернатор Шумков: уровень реки Тобол в Кетовском округе поднялся до 10 метров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уровень реки Тобол на территории Кетовского округа поднялся до 10 метров, и в скором времени эта вода хлынет на Курган. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале призвал местных жителей эвакуироваться.

«В районе Кетова и еще ряда населенных пунктов Кетовского округа уровень воды уже составляет до 10 метров. Вся эта масса воды перетекает и на Курган», — заявил он.

Реклама

Губернатор призвал не испытывать судьбу и уехать из зоны подтопления. Он показал фотографию территории у железнодорожного моста в Кургане. По словам Вадима Шумкова, этот участок ушел под воду за один день.

Администрация Кургана объявила, что к 16:00 (14:00 по московскому времени) Тобол поднялся до 752 сантиметров. «360» показал затопленную дорогу в городе. Вадим Шумков заявил, что некоторые жители не восприняли опасность всерьез и отказались от эвакуации.