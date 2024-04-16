Экология 16 апреля 2024, 13:50 Некоторые жители Кургана не поверили в серьезность угрозы паводка — губернатор Губернатор Шумков: жители Кургана отказались эвакуироваться от неверия в угрозу РИА «Новости»

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Многие жители Курганской области отказались эвакуироваться, несмотря на предупреждения о надвигающейся волне паводка. Они не поверили в серьезность угрозы, заявил губернатор Вадим Шумков главе МЧС России Александру Куренкову во время осмотра дамбы. Его процитировало РИА «Новости».

«Неверие. Многие говорят, что было похожее в 2016 году, но не страшно, в 1994 году было страшно, но пережили. Но сейчас другое! Одновременно два водохранилища сбросили 1,3 миллиарда кубов, и эта вода катится сюда», — сказал он.

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Губернатор неоднократно призывал жителей правобережья реки Тобол собрать вещи и выехать из зоны подтопления. Вадим Шумков просил их не ругаться и не прятаться от спасателей.

Днем 16 апреля река Тобол около Кургана поднялась до 748 сантиметров. В селе Темляково в Кетовском районе вода поднялась на 21 сантиметр за два часа. Паводок сопровождался сильным ветром и дождем. RT сообщил, что из-за подтопления закрыли шоссе Тюнина.