Захарова призвала проверить возможную причастность Украины к смерти Дугиной

Следственным органам необходимо изучить версию о возможной причастности Украины к смерти политолога Дарьи Дугиной. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, если следователи обнаружат украинский след во взрыве автомобиля Дугиной, то необходимо поднять вопрос о политике государственного терроризма со стороны Украины.

«Фактов за эти годы накопилось предостаточно, в том числе участие в преступлениях государственных структур Украины и политические призывы к насилию», — добавила Захарова.

О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с «360» отметил, что украинская общественность с восторгом встретила новость о смерти Дугиной. Командир отряда специального назначения «Троя» Владимир Новиков выразил мнение, что основной целью взрыва автомобиля была не Дугина, а ее отец Александр.