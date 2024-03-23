23 марта 2024, 00:15
«Это был ужас». Светлаков находился в Crocus City Hall во время стрельбы
Актер Светлаков выразил соболезнования пострадавшим в Crocus City Hall
Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков находился в Crocus City Hall во время теракта. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.
«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал. Это был ужас», — сообщил Светлаков.
Реклама
Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall. Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По данным ФСБ, жертвами стали 40 человек, более 100 пострадали.
Спасатели смогли зайти в объятое пожаром здание Crocus City Hall. Из подвала вывели около сотни человек. В ведомстве сообщили о работах по спасению людей с крыши с помощью подъемных механизмов.
Пожары
Стрельба
Актеры
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама