Происшествия 23 марта 2024, 00:15 «Это был ужас». Светлаков находился в Crocus City Hall во время стрельбы Актер Светлаков выразил соболезнования пострадавшим в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков находился в Crocus City Hall во время теракта. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

«Мы живы. Всем здоровья. Соболезнования всем кто пострадал. Это был ужас», — сообщил Светлаков.

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Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall. Неизвестные открыли огонь на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По данным ФСБ, жертвами стали 40 человек, более 100 пострадали.

Спасатели смогли зайти в объятое пожаром здание Crocus City Hall. Из подвала вывели около сотни человек. В ведомстве сообщили о работах по спасению людей с крыши с помощью подъемных механизмов.