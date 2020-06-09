Ефремов впервые прокомментировал ДТП

Михаил Ефремов, который сейчас находится на слушании своего дела в Таганском суде по смертельному ДТП, впервые прокомментировал случившееся. Об этом сообщил корреспондент «360», присутствующий на заседании.

«В общем, все это, конечно, чудовищно», — заявил актер. Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом. Кадры аварии попали на камеры видеонаблюдения. Актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации. В крови актера был обнаружен алкоголь. Против Ефремова завели уголовное дело. Его расследование под свой контроль взяла столичная прокуратура. Ранее стало известно, что следствие будет просить о домашнем аресте для актера.