    09 июня 2020, 21:23

    Ефремов впервые прокомментировал ДТП

    Арина Гудилова

    Михаил Ефремов, который сейчас находится на слушании своего дела в Таганском суде по смертельному ДТП, впервые прокомментировал случившееся. Об этом сообщил корреспондент «360», присутствующий на заседании.

    «В общем, все это, конечно, чудовищно», — заявил актер.

    Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом. Кадры аварии попали на камеры видеонаблюдения.

    Актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель грузового автомобиля от полученных травм скончался в реанимации.

    В крови актера был обнаружен алкоголь. Против Ефремова завели уголовное дело. Его расследование под свой контроль взяла столичная прокуратура.

    Ранее стало известно, что следствие будет просить о домашнем аресте для актера.