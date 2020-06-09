Ефремова привезли в суд. Следствие будет просить о домашнем аресте для актера

Актера Михаила Ефремова отвозят в суд на слушание по делу о ДТП. Следствие намерено добиваться домашнего ареста для подсудимого.

Авария произошла вечером 8 июня. Михаил Ефремов в пьяном виде врезался на автомобиле «Джип» в фургон «Лада», проехав на красный свет светофора. Пострадавший водитель с тяжелом состоянии был госпитализирован. Артист был не только пьяным, но в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Сегодня утром стало известно, что водитель «Лады» Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремов был доставлен из дома на допрос в отделение полиции на Арбате, а после задержан. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.