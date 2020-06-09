Пострадавший в аварии с Ефремовым водитель умер в реанимации

Актер Михаил Ефремов устроил серьезное ДТП в центре Москвы. В аварии серьезно пострадал водитель грузовичка Lada, в который влетела машина артиста. Врачи не смогли спасти мужчину.

Пострадавшего увезли с места ДТП на Смоленской площади в институт Склифосовского. Как сообщил «360» источник в медицинских кругах, он скончался в реанимации 9 июня.

Позже в ГУ МВД подтвердили смерть мужчины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Момент аварии с участием Ефремова попал на видео. Очевидцы рассказали, что актер развернулся через сплошную полосу и врезался в кабину Lada.

В столичном главке МВД заявили, что Михаил Ефремов сел за руль пьяным. Наличие алкоголя в его крови подтвердили после медицинского освидетельствования.

К пострадавшему водителю актер подходить, по словам очевидцев, не стал. Только попросил сигарету у собравшихся зевак и поинтересовался, как чувствует себя мужчина.

По данным СМИ, он получил переломы ребер, шейного отдела позвоночника и бедренной кости, закрытую черепно-мозговую травму или повреждения внутренних органов.

Против Ефремова после аварии возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы.