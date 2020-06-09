09 июня 2020, 02:40
Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы
Полиция возбудила уголовное дело против актера Михаила Ефремова за ДТП. Об этом сообщили в столичном МВД.
В отношении артиста будут расследовать дело о нарушении ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади.
ЦОДД опубликовал кадры с места происшествия — актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон.
Водителя грузового автомобиля зажало в кабине. Его госпитализировали в институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести. Медицинское освидетельствование показало у Ефремова наличие алкоголя в крови.