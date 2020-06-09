Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы

Полиция возбудила уголовное дело против актера Михаила Ефремова за ДТП. Об этом сообщили в столичном МВД.

В отношении артиста будут расследовать дело о нарушении ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади.

ЦОДД опубликовал кадры с места происшествия — актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон.

Водителя грузового автомобиля зажало в кабине. Его госпитализировали в институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести. Медицинское освидетельствование показало у Ефремова наличие алкоголя в крови.