    09 июня 2020, 02:40

    Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы

    Арина Гудилова

    Полиция возбудила уголовное дело против актера Михаила Ефремова за ДТП. Об этом сообщили в столичном МВД.
    Против Ефремова возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюрьмы

    В отношении артиста будут расследовать дело о нарушении ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

    Ночью 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади.

    ЦОДД опубликовал кадры с места происшествия — актер пересек двойную сплошную и врезался в фургон.

    Водителя грузового автомобиля зажало в кабине. Его госпитализировали в институт Склифосовского с травмами различной степени тяжести. Медицинское освидетельствование показало у Ефремова наличие алкоголя в крови.