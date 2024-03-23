Происшествия 23 марта 2024, 09:54 Один человек погиб и пятеро пострадали в Белгороде в результате атаки ВСУ Гладков: мужчина погиб в результате атаки ВСУ на Белгород 23 марта Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Мужчина погиб при атаке украинских боевиков на Белгород утром 23 марта. Его жена попала в больницу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате воздушной атаки в многоэтажке обрушились три балкона. В одной из квартир находилась супружеская пара. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи. Жену погибшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ей оказывают всю необходимую помощь.

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Кроме нее, пострадали еще четверо белгородцев. Одна женщина получила осколочное ранение грудной клетки, мужчина — закрытую черепно-мозговую травму, еще двое — контузию и баротравму. Все они в больнице.

Повреждения получили 69 квартир в 14 многоэтажках, четыре частных жилых домовладения и три хозяйственных субъекта, а также восемь автомобилей и пассажирский автобус. Благодаря оперативным действиям водителя пассажиры не пострадали: он высадил людей у ближайшего укрытия после объявления ракетной опасности.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В селе Таврово Белгородского района пострадали два частных жилых домовладения, одна надворная постройка и два автомобиля, в поселке Дубовое — частный жилой дом. На местах работают представители оперативных служб.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В ночь на 23 марта ВСУ атаковали с беспилотника предприятие в Старооскольском городском округе. Никто не пострадал. Данные о повреждениях уточняются.