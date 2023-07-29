Происшествия 29 июля 2023, 05:05 Движение на Крымском мосту приостановили уже в третий раз за ночь Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили третий раз за ночь РИА «Новости»

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Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановили. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале по обстановке на транспортной переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в публикации.

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Два взрыва прогремели на Крымском мосту еще 17 июля. Жертвами происшествия стала муж и жена, которые в тот момент ехали в отпуск. Также пострадала 14-летняя дочь пары, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Подростка оперативно госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся очередным террористическим актом со стороны Украины. Он отметил, что российская сторона непременно отреагирует на удар по дорожной переправе. Кроме того, подобный поступок киевского режима глава государства назвал бессмысленным, ведь мост давно не используют для военных транспортировок.