17 июля 2023, 11:49
Родственник погибшей на Крымском мосту пары узнал о ЧП из соцсетей
Источник «360»: близкий жертв ЧП на Крымском мосту узнал о трагедии из соцсетей
Муж и жена, ставшие жертвами ЧП на Крымском мосту, ехали в отпуск вместе с мужем сестры погибшей женщины. Мужчина следовал на другой машине и уехал вперед, о том, что произошло, он узнал уже постфактум, рассказал источник «360».
По его словам, родственник погибшей пары прочитал о том, что случилось из соцсетей, сам момент происшествия он не видел, потому что следовал впереди, отдалившись на большое расстояние.
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Погибшие супруги жили в Белгородской области. У них осталась несовершеннолетняя дочь. Девочка получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится в реанимации, где получает всю необходимую помощь.
У подростка выявили повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Она может дышать самостоятельно и находится в сознании.
По факту гибели ее родителей возбудили уголовное дело о теракте.
ЧП на Крымском мосту
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