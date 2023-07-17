Эксклюзив 17 июля 2023, 11:49 Родственник погибшей на Крымском мосту пары узнал о ЧП из соцсетей Источник «360»: близкий жертв ЧП на Крымском мосту узнал о трагедии из соцсетей Пресс-служба Следственного комитета

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Муж и жена, ставшие жертвами ЧП на Крымском мосту, ехали в отпуск вместе с мужем сестры погибшей женщины. Мужчина следовал на другой машине и уехал вперед, о том, что произошло, он узнал уже постфактум, рассказал источник «360».

По его словам, родственник погибшей пары прочитал о том, что случилось из соцсетей, сам момент происшествия он не видел, потому что следовал впереди, отдалившись на большое расстояние.

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Погибшие супруги жили в Белгородской области. У них осталась несовершеннолетняя дочь. Девочка получила травмы, но ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится в реанимации, где получает всю необходимую помощь.

У подростка выявили повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Она может дышать самостоятельно и находится в сознании.

По факту гибели ее родителей возбудили уголовное дело о теракте.