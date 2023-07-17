Происшествия 17 июля 2023, 11:20 «Жизни подростка ничего не угрожает». Оперштаб — о травмах пострадавшей на Крымском мосту девочки Оперштаб Кубани: жизни пострадавшей в ЧП на Крымском мосту девочки ничего не угрожает РИА «Новости»

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У пострадавшей на Крымском мосту девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Она находится в сознании, жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», — заявили власти.

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Врачи диагностировали у девочки повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ночью ее доставили в состоянии средней тяжести в Темрюкскую центральную райбольницу. Она дышит самостоятельно и находится в сознании, но пока, по информации оперштаба, не готова к транспортировке в другое учреждение. Как только позволит состояние, ее доставят санавиацией в детскую краевую клиническую больницу.

Следственный комитет России после произошедшего на Крымском мосту теракта возбудил уголовное дело. Украинские СМИ заявили, что к нему причастны Военно-морские силы и Служба безопасности Украины. Повредили автомобильную часть моста, железная дорога уцелела, сообщил RT. Погибли два человека — родители девочки. Семья жила в Новооскольском округе Белгородской области.