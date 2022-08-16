Поврежденное ж/д полотно в Джанкойском районе Крыма восстановили

Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что движение поездов на этом участке возобновят после того, как будут завершены все мероприятия по обеспечению безопасности.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — написал Аксенов в Telegram.

По данным источника ТАСС, железнодорожное полотно в Джанкойском районе было повреждено из-за детонации боеприпасов на складе неподалеку от населенного пункта Майское. Он уточнил, что пути были повреждены между станциями Азовское и Разъезд 10-й километр.

Аксенов также сообщил, что всех эвакуированных жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное.

«Все расходы производятся за счет средств резервного фонда», — добавил он.

Утром в Минобороны сообщили о возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе, из-за него произошла детонация. Глава администрации сельского поселения Николай Карпец заявил об эвакуации почти двух тысяч человек, написали «Известия».