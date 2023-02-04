04 февраля 2023, 13:31
Возникший после обстрела ВСУ пожар на белгородском предприятии потушили
Губернатор Гладков сообщил о ликвидации пожара на предприятии в Борисовском районе
Спасатели полностью потушили распространившийся огонь на гражданском предприятии в Борисовском районе Белгородской области после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пожар полностью потушили. Подразделения МЧС ведут проливку конструкций», — написал он.
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Гладков выразил благодарность оперативному штабу региона, главе главка МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову, начальнику управления региональной безопасности Евгению Воробьеву и первому заместителю главы администрации Борисовского района Владимиру Переверзеву.
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«Вы настоящие профессионалы! Хочу выразить вам огромные слова благодарности от лица всех белгородцев», — добавил губернатор.
Украинские боевики обстреляли промышленный объект в Борисовском районе в ночь на 4 февраля, на территории начался пожар.
Гладков сообщил о введении бессрочного «желтого» уровня террористической опасности в регионе.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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