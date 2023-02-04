Происшествия 04 февраля 2023, 13:31 Возникший после обстрела ВСУ пожар на белгородском предприятии потушили Губернатор Гладков сообщил о ликвидации пожара на предприятии в Борисовском районе РИА «Новости»

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Спасатели полностью потушили распространившийся огонь на гражданском предприятии в Борисовском районе Белгородской области после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар полностью потушили. Подразделения МЧС ведут проливку конструкций», — написал он.

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Гладков выразил благодарность оперативному штабу региона, главе главка МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову, начальнику управления региональной безопасности Евгению Воробьеву и первому заместителю главы администрации Борисовского района Владимиру Переверзеву.

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«Вы настоящие профессионалы! Хочу выразить вам огромные слова благодарности от лица всех белгородцев», — добавил губернатор.

Украинские боевики обстреляли промышленный объект в Борисовском районе в ночь на 4 февраля, на территории начался пожар.

Гладков сообщил о введении бессрочного «желтого» уровня террористической опасности в регионе.