Происшествия 01 февраля 2023, 15:52 ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области Mash: украинские войска ударили ракетой «Точка-У» по нефтепроводу «Дружба» под Брянском РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Атаку совершили при помощи ракеты «Точка-У». Снаряд приземлился около нефтеперекачивающей станции «Новозыбков».

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По данным канала, прибывшие на место происшествия специалисты зафиксировали воронку от удара диаметром порядка 20 метров. Пострадавших в результате атаки нет. Весь персонал предприятия вовремя эвакуировали.

Сама станция получила незначительные повреждения — там временно отключили электричество. Через нее в год проводят более 33 миллионов тонн нефти. Ресурс поставляют транзитом через Белоруссию в Европу — в обход Украины.

С начала специальной военной операции Брянская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Украинские военные 31 января ударили по территории Новозыбковского городского округа. Из-за этого в двух населенных пунктах нарушилось электроснабжение.

Вечером того же дня ВСУ обстреляли из миномета село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в ходе атаки никто не пострадал.