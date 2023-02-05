Происшествия 05 февраля 2023, 16:34 ВСУ открыли огонь по приграничному селу Горналь в Курской области Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Горналь в Курской области РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, в результате атаки никто не пострадал. Но повреждения получила линия электропередачи к водопроводной башне, также пострадал автомобиль, а в одном из домов выбило стекла.

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Ранее Старовойт сообщил, что с 4 февраля действие «желтого» уровня террористической опасности продлевается на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите региона. Он призвал жителей быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах, оставленных предметах и беспилотниках по номеру 112.

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Решение ввести бессрочный «желтый» уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ принял также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Снимать ограничительные меры начнут, когда позволит ситуация.