05 февраля 2023, 20:35
ПВО сбила две ракеты в небе над Белгородской областью
Губернатор Гладков: в небе над Белгородской областью система ПВО сбила 2 ракеты
В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Гладков уточнил, что система противовоздушной обороны перехватила выпущенные со стороны Украины снаряды в Валуйском городском округе.
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«Сбито две ракеты. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал губернатор, пообещав предоставить дополнительную информацию позже.
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Днем 4 февраля в селе Красном Шебекинского городского округа осколки взорвавшихся снарядов повредили жилой дом и линию электропередач. В результате атаки ВСУ раненых и погибших не было.
На место происшествия незамедлительно отправили аварийные и оперативные службы. Специалисты занялись устранением последствий ударов.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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