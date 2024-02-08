Происшествия 08 февраля 2024, 11:16 Членов экипажа сбитого Ил-76 посмертно наградили орденами Мужества РИА «Новости»

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Экипаж сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 посмертно получил ордена Мужества. Командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов вручил награды родным шести погибших летчиков, сообщило РИА «Новости».

Члены экипажа удостоились орденов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Вручение состоялось перед траурным митингом. Прощание с летчиками проходит в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

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Самолет с украинскими пленными, которых везли на обмен, сбили 24 января над Белгородской областью. ВСУ нанесли по нему удар зенитной ракетной системой Patriot. Погибли все, кто был в самолете: пленные, сопровождающие и члены экипажа — летчики из Оренбургской области. Целью атаки было прервать все возможные контакты между Россией и Украиной, даже при обмене пленными и телами, считает посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.