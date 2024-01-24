Происшествия 24 января 2024, 22:24 Летчики из Оренбургской области погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76 Губернатор Паслер: в сбитом ВСУ Ил-76 были летчики из Оренбургской области РИА «Новости»

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В транспортном самолете Ил-76, который потерпел крушение из-за атаки ВСУ в Белгородской области, погибли летчики из Оренбургской области. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

«Сегодня киевский режим совершил очередной теракт, в результате которого погибли наши герои, летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку», — написал он.

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По словам Паслера, все пилоты погибли. Экипаж увел угрозу от мирных жителей. Действия летчиков — это поступок настоящих героев, отметил губернатор.

«Они доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для наших военных. Для врагов же она — даже жизнь „своих“ — ничего не стоит», — сказал Паслер.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список членов экипажа, погибших во время крушения Ил-76. Среди них оказались командир корабля Беззубкин, его помощник Чмирев, бортинженер Пилуев, штурман Высокин, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский.

Как сообщил RT в Telegram-канале, в авиагородке Оренбурга появился мемориал в честь пилотов, погибших в Ил-76. Руководители и курсанты Оренбургской школы юных космонавтов имени Гагарина разложили цветы рядом с памятным местом.