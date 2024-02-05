Происшествия 05 февраля 2024, 12:26 Ил-76 сбили ради срыва любых контактов — Мирошник Посол Мирошник: удар по Ил-76 направлен на обрыв связей России и Украины vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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Решение сбить Ил-76 приняли, чтобы оборвать любые оставшиеся между Россией и Украиной контакты, в том числе обмен военнопленными и телами погибших. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которые хотя бы работали в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов „двухсотыми“, то есть погибшими, которые там есть», — сказал он.

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Родион Мирошник добавил, что Россия и Украина время от времени контактировали по гуманитарным вопросам. Он заявил, что киевский режим понесет ответственность за крушение Ил-76 в Белгородской области.

Самолет с военнопленными на обмен сбили 24 января. Специалисты собрали обломки и пришли к выводу, что удар нанесли зенитной ракетной системой Patriot. В боевой расчет украинской ПВО входили иностранцы. Дипломат Константин Гаврилов в разговоре с «Известиями» не исключил причастность инструкторов НАТО к атаке.