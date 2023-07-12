Происшествия 12 июля 2023, 14:50 Три человека пропали без вести после подтоплений в Туапсинском районе Оперштаб: три человека числятся пропавшими после подтоплений в Туапсинском районе РИА «Новости»

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Три человека числятся пропавшими после подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил в Telegram-канале оперативный штаб региона.

«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», — сообщили в ведомстве.

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По данным оперштаба, к ликвидации последствий удара стихии привлекли 300 человек и более 50 единиц техники. В усиленном режиме работают специалисты всех спасательных служб. Бригады спасателей в Туапсинский район направили из Новороссийска и Горячего Ключа. Они везут с собой необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Туапсинском районе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления. На место приехал его заместитель Сергей Власов.

«В ближайшее время проведу заседание краевой комиссии по ЧС, где обсудим текущую ситуацию и масштабы ущерба», — написал он в своем Telegram-канале.

Туапсинский район затопило после мощного ливня. Подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Некоторые участки трассы М-4 «Дон» перекрыли.