Эксклюзив 12 июля 2023, 12:29 «Будем двигаться в обход». Житель Туапсинского района рассказал о ситуации с перекрытием трассы из-за ливня Житель Джубги рассказал об обстановке в районе после сильного ливня

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В Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильного ливня реки вышли из берегов и затопили улицы. На нескольких участках автодороги Джубга — Сочи запретили движение машин из-за оползней и сильного перелива воды. Житель Джугбы сообщил «360», что в целом обстановка в районе нормальная, но из-за перекрытия автодорог приходится искать альтернативные пути объезда.

«Дорога закрыта. Сейчас будем двигаться в обход. Ищем альтернативные варианты», — рассказал мужчина.

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Обстановку в Туапсинском районе сняли на видео. Некоторые улицы оказались полностью в воде, некоторые буквально превратились в бурлящие реки. Подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. На трассе М-4 «Дон» перекрыли несколько участков.

Из-за сильных ливней в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Людей отвозят в пункты временного размещения.