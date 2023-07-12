Происшествия 12 июля 2023, 09:30 Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах в Краснодарском крае из-за ливней Оперштаб: в четырех населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней Пресс-служба МЧС

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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Краснодарского края из-за сильных ливней. Некоторые дома затопило. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона.

«Из зон подтопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы», — передали в оперштабе.

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Сильный дождь идет в Небугском сельском поселении. В организации написали, что основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга, а затем растекаются по прилегающим участкам.

«Река Небуг из берегов не вышла», — уточнили в штабе.

Людей отвозят в пункты временного размещения, которые находятся в школах, домах культуры, больницах.

Ранее обстановку на затопленных дорогах в Туапсинском районе сняли на видео. Некоторые улицы оказались полностью в воде, на некоторых даже заметно течение. Подъем уровня воды произошел в реках Дефань, Нечепсухо и Шапсухо. На трассе М-4 «Дон» перекрыли несколько участков.