Общество 12 июля 2023, 08:23 Несколько участков трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе перекрыли из-за ливня и оползня ГИБДД: участки трассы Джубга-Сочи перекрыли из-за обильных осадков

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В Туапсинском районе Краснодарского края несколько участков федеральной трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за ливней и оползней. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, перекрыли трассу в районе поселка Лермонтово. Там высота перелива воды составила полметра. Движение транспорта на этом участке перенаправили через Шаумянский перевал. На 23-м километре автодороги Джубга-Сочи также перекрывали проезд для машин из-за сошедшего селя. Сейчас там разрешили движение, но водителей предупреждают о камнях, которые вымыло на проезжую часть по всему Новомихайловскому перевалу. На 37-м километре трассы также из-за селя перекрыли дорогу полностью.

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«Госавтоинспекция Кубани рекомендует временно отказаться от поездок в данном направлении или использовать в качестве альтернативы автодорогу Майкоп-Туапсе», — сообщили в ГИБДД.

Ранее на курортах Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за мощных ливней. Интенсивные дожди привели к подтоплениям в Сочи, пляжи города закрыли для купания.