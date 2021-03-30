Число пострадавших при взрыве газа в Зеленодольске увеличилось до шести

Взрыв газа в Зеленодольске разрушил семь квартир. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, один житель находится в тяжелом состоянии.

«Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже», — сообщили в МЧС.

В ведомстве сообщили, что госпитализированы женщины 1940, 1951, 1994, 1995 годов рождения, мужчина 1992 года рождения. На амбулаторном лечении находится 27-летний житель. В результате взрыва погиб мужчина 1934 года рождения.

«Кинологические расчеты спасателей обследовали завалы, по предварительной информации, под завалами людей не обнаружено», — сообщили в МЧС.

После взрыва открытого горения не последовало, специалисты обследовали дом и заявили, что несущие конструкции не повреждены.

Предварительная причина взрыва — газ. Дом на 50 квартир был построен в 1974 году. Здание газифицировано и электрофицировано.

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Зеленодольске произошел вечером 29 марта. В СК рассматривают разные версии причин ЧП. В качестве основной ведомство назвало утечку бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Также проверку начала прокуратура.